В Уфе пройдет Фестиваль ветеранской и патриотической песни «Боевая высота»

В ближайшую пятницу, 26 мая вблизи Конгресс-холла в уфимском амфитеатре будут выступать известные музыканты. Здесь же развернется военная экспозиция.

Отец Виктор или как его еще называют «Батюшка особого назначения» - постоянный участник Уфимского фестиваля ветеранской и патриотической песни «Боевая высота». На сцене его можно увидеть как в сольном исполнении, так и в компании с дочерью. Отец Виктор уверен в положительном влиянии таких акций на молодежь.

«Воспоминания о войне, они режут душу, а человеку хочется успокоения, умиротворения, вот и поэтому появляется потребность в разбавлении военных песен песнями о Родине, о любви, о тишине. В то же время такие фестивали способствуют поднятию патриотизма, объединению, сплоченности мужского населения, ребят молодых. Я вообще считаю, что на такие мероприятия нужно очень много приводить школьников», - говорит Отец Виктор, участник Фестиваля «Боевая высота».

«Боевая высота» в этом году выходит на новый уровень. В Уфимском фестивале ветеранской и патриотической песни принимают участие, как признанные мастера, так и те, кто только начинают свой творческий путь. Уже подтвердили, что будут музыканты групп «Ростов», «Виа Чаппа», «МазарИ-ШарИф», «Десантное братство», «Хорошее настроение», «Ант», «Честь имею» и другие коллективы. Также на сцену выйдут Артур Саянов, Валерий Петряев.

«Сегодня во многом от нас зависит, какими будут наши дети, и что для них будут значить слова «патриотизм», «Отчизна», «честь», «совесть». Я считаю, что военно-патриотическое движение, ветеранское движение вносит самый нужный вклад в воспитание подрастающего поколения», - считает участник Фестиваля «Боевая высота» Артур Саянов.

«Очень бы хотелось, чтобы фестиваль приобрел масштабы не только нашей республики, не только даже Российской Федерации, но к нему приобщались и представители большого ветеранского братства и из других стран. Прежде всего, из республик бывшего СССР, но, может быть, и из дальних регионов», - заключил заместитель руководителя БКК ПФО им. Героя РФ А. Доставалова Радик Габидуллин.

Помимо концерта музыкантов, запланированы выступления военно-патриотических клубов, показ бронетехники ДОСААФ Башкортостана. Фестиваль «Боевая высота» состоится в пятницу, 26 мая. Начало программы в 18 часов.

23 мая