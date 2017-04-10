В Уфе состоялась премьера фильма «Бабич»

Премьера фильма «Бабич» в Уфе. Картина Булата Юсупова рассказывает о жизни и творчестве народного поэта республики Шайхзады Бабича. В основе фильма - подлинные исторические события 20-го века, которые разворачиваются на территории Башкортостана, а также в Оренбурге, Троицке и Челябинске.

Здесь настоящий ажиотаж, даже яблоку негде упасть. Журналисты, депутаты, работники сферы культуры и просто зрители собрались в столичном кинотеатре Родина. Для того, чтобы лично оценить премьеру «Бабич». Фильм повествует о событиях начала XX века, о жизни Шайхзады Бабича — башкирском поэте и общественном деятеле. Команда режиссера Булата Юсупова работала над новой картиной с 2014 года.

«Я снимал для жителей республики. Мне было важно рассказать это своим соседям, своим друзьям, потому что я ее давно знаю и поделиться на популярном киноязыке. Для меня это было важно для всех жителей республики - это 4,5 миллиона человек. Я думаю, что это хорошая цифра», - говорит режиссер, руководитель кинокомпании «Живая лента» Булат Юсупов.

Исторический жанр является одним из самых тяжелых в кинематографе, признаются создатели фильма. Всё должно соответствовать тому времени – от образа актера в целом до самого мелкого реквизита. Для воссоздания эпохи начала ХХ века использованы улицы старой Уфы, а также интерьеры столичных государственных учреждений.

«Все - таки пришлось страх оставить на втором плане, неприязнь перед новизной этой роли. Надо было просто выполнять свою работу. Считаю, что выполнил», - сказал актер Ильгиз Тагиров.

Производством картины занималась кинокомпания «Живая лента», которая получила грант главы Башкортостана в размере 9 миллионов рублей. По словам представителей прокатной организации, не смотря на то, что лента транслировалась впервые, она уже доказала - к фильму «Бабич» у зрителя интерес особый.

Оценить ленту «Бабич» смогут и жители республики. Картина выйдет в широкий прокат 24 апреля в Уфе и 27 апреля в кинотеатрах Башкортостан.



Рафаэль Хакимов

19 апреля