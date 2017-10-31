В Уфе состоялось вручение премии имени Шайхзады Бабича

Сегодня в Уфе состоялось долгожданное для творческого сообщества города событие - вручение государственной республиканской молодежной премии имени Шайхзады Бабича в области литературы, искусства и архитектуры.

«Я постарался создать именно положительного героя, моего сверстника, моего современника. Хотелось создать образец для молодежи, какой-то пример», - говорит поэт, лауреат государственной республиканской молодежной премии имени Ш. Бабича Алмас Шаммасов.

«Безусловно времени для творчества очень мало остается, к сожалению. Урываешь время у сна время, ночью пишешь, вечером. Ограничиваешь себя в каких-то других желаниях, в развлечениях, может быть в отдыхе каком-то. Но искусство, литература она такая и должна быть, мне кажется. Потому что если ты не хочешь этим заниматься, заставляешь себя писать, зачем же писать тогда? Очень волнительно конечно. Это премия носит имя Шайхзады Бабича. Он был великий поэт, на творчестве которого мы воспитывались, росли, традиции которого мы продолжаем», - рассказывает Алмас Шаммасов.

«Я как только узнала, что являюсь лауреатом, наряду с чувством радости, воодушевлением, испытала именно то что, то это же большая ответственность сейчас на мне лежит. Значит я должна еще больше работать, в больших масштабах и объемах, и более качественно», - комментирует художественный руководитель и главный дирижер государственной академической хоровой капеллы РБ им. Т. Сайфуллина Алсу Хасбиуллина.

2 ноября

Его главное оружие - слово. И он владеет им в совершенстве. Это первая поэма молодого поэта Алмаса Шаммасова. "Трагедия современника" - попытка автора создать собирательный образ героя нашего времени.Поэма "Трагедия современника" и десятки стихотворений, написанных в последние годы вошли в сборник «Голуби на крыше дома моего». Алмас Шаммасов - госслужащий с душой поэта. Несмотря на то, что он занимает довольно высокий пост старшего референта главы республики в его жизни всегда есть время и место для поэзии.Талант и творчество Алмаса Шаммасова не остались незамеченными. За свою книгу «Голуби на крыше дома моего" он удостоен высокой награды - премии имени Шайхзады Бабича. Церемония вручения прошла сегодня в правительстве республики.Республиканской молодежной премии удостоены были также коллектив башкирского драматического театра в составе режиссера Ильсура Казакбаева, актеров Урала Аминова, Рината Баймурзина, Артура Кабирова и Фаниса Рахметова за постановку "Навстречу мечте", художественный руководитель и главный дирижер Государственной академической хоровой капеллы республики Алсу Хасбиуллина.Вручая премии, заместитель премьер-министр правительства республики Марат Магадеев отметил, что в сравнительно молодом возрасте все лауреаты сумели внести реальный вклад в литературу, искусство, а значит - процветание культуры нашего народа. И пожелал им, чтобы это была не последняя награда в их творчестве.