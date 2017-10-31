В Уфе состоялось вручение премии имени Шайхзады Бабича

Сегодня в Уфе состоялось долгожданное для творческого сообщества города событие - вручение государственной республиканской молодежной премии имени Шайхзады Бабича в области литературы, искусства и архитектуры.Его главное оружие - слово. И он владеет им в совершенстве. Это первая поэма молодого поэта Алмаса Шаммасова. "Трагедия современника" - попытка автора создать собирательный образ героя нашего времени.
«Я постарался создать именно положительного героя, моего сверстника, моего современника. Хотелось создать образец для молодежи, какой-то пример», - говорит поэт, лауреат государственной республиканской молодежной премии имени Ш. Бабича Алмас Шаммасов.
«Безусловно времени для творчества очень мало остается, к сожалению. Урываешь время у сна время, ночью пишешь, вечером. Ограничиваешь себя в каких-то других желаниях, в развлечениях, может быть в отдыхе каком-то. Но искусство, литература она такая и должна быть, мне кажется. Потому что если ты не хочешь этим заниматься, заставляешь себя писать, зачем же писать тогда? Очень волнительно конечно. Это премия носит имя Шайхзады Бабича. Он был великий поэт, на творчестве которого мы воспитывались, росли, традиции которого мы продолжаем», - рассказывает Алмас Шаммасов.
«Я как только узнала, что являюсь лауреатом, наряду с чувством радости, воодушевлением, испытала именно то что, то это же большая ответственность сейчас на мне лежит. Значит я должна еще больше работать, в больших масштабах и объемах, и более качественно», - комментирует художественный руководитель и главный дирижер государственной академической хоровой капеллы РБ им. Т. Сайфуллина Алсу Хасбиуллина.