В Уфе состоялся гала-концерт детского фестиваля национальных культур народов Башкортостана

В Городском дворце культуры сегодня состоялся гала-концерт детского фестиваля национальных культур народов Башкортостана "Созвездие дружбы".

Лавлека Рахман родилась в Уфе, но корнями принадлежит загадочной Индии. В её семье чтят обычаи не только Башкортостана, но и государства Южной Азии. И танцы - неотъемлемая часть семейных традиций. Поэтому сегодня на фестивале, объединившем творчество всех народов, она представит на суд зрителя национальный танец Индии.



Фестиваль "Соцветие дружбы" в Уфе проходит в 10 раз. Добрая традиция берёт своё начало с 2008 года. Традиционно в отборочном туре принимают участие около 1500 детей, а это ни много, ни мало - 100 творческих коллективов. Больше 40 из них, попали в финал концертной программы.



Основная цель фестиваля - воспитание патриотических чувств. Такая добрая традиция обязательно будет продолжена, говорят организаторы. По итогам фестиваля "Соцветие дружбы" лучшие из лучших будут удостоены почётных наград.



Анастасия Платонова

26 октября