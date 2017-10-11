В Уфе состоялся полуфинал открытого фестиваля-конкурса песни и популярной музыки «Уфимская волна»

За место в финале сразились 35 творческих коллективов и исполнителей.

Каждый год конкурс удивляет новшествами, и многие из них становятся традиционными. Так, в прошлом году была учреждена детская номинация, а в этом сезоне юные певцы уже соревнуются в трех возрастных группах. В этом году так же не обошлось без сюрпризов. Теперь участники могут со сцены признаться в любви городу. Организаторы ввели новую номинацию - «Песня об Уфе».





«В этой номинации представлены авторские песни, которые сочинили уфимцы и жители нашей республики об Уфе. Это особенная номинация. Для нас было открытием, что так много песен есть о нашем любимом городе, которые мы еще, может быть, даже не слышали. Вот те, кто придет на «Уфимскую волну», они смогут услышать», - говорит главный продюсер радиостанции «Спутник ФМ» Трофим Татарников.

17 октября

Впервые свои двери для музыкальных талантов конкурс открыл в 2012 году. За все время существования через него прошли около 5 тысяч коллективов и исполнителей. Участниками становились жители практически всех уголков нашей республики, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Казани и других городов страны.