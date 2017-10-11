В Уфе состоялся полуфинал открытого фестиваля-конкурса «Уфимская волна»

За место в финале сразились 35 творческих коллективов и исполнителей из разных уголков республики и даже страны.

Дома, на фоне любимого инструмента, Никиту Березкина снимали родные. Любительское видео покорило сердца жюри, а позже позволило десятилетнему мальчику дойти до полуфинала. И вот юный певец уже не дома, а на большой сцене под софитами и прицелом телевизионных камер.



Мечту об участии в конкурсе «Уфимская волна» Никита лелеет еще с прошлого года. Тогда родители опоздали с отправкой заявкой на участие всего на день. Однако мечты сбываются, если в них верить до конца, считает школьник. На фестиваль он вместе с родителями приехал из поселка Чишмы. Но даже не ради победы, для него – главное участие, а именно - спеть на большой сцене и принести зрителям радость.





«Мне нравится. Это же весело, когда ты выступаешь, волнуешься, у тебя сердце дрожит, ты дергаешься, а выходишь и уже не дергаешься, уже поешь, еще что-нибудь делаешь, танцуешь, эмоции даешь другим людям, которые это понимают», - рассказывает участник конкурса «Уфимская волна» Никита Березкин.

«Вокалом я занимаюсь недолг, на самом деле. Но музыку я люблю уже с раннего детства, пела бабушкам, родителям. Потом, когда я начала уже заканчивать музыкальную школу, родители решили отдать меня на вокал на эстрадный, потому что именно эстрадный мне нравится больше», - говорит участница конкурса «Уфимская волна» Анастасия Кладова.

«У нас появилась новая номинация «Песня об Уфе». В этой номинации представлены авторские песни, которые сочинили уфимцы, жители нашей республики, с других городов о столице республике, об Уфе. Это особенная номинация. Для нас было открытием, что так много песен есть о нашем любимом городе, которые мы еще может быть даже не слышали», - комментирует главный продюсер радиостанции «Спутник ФМ» Трофим Татарников.

«Чистые такие, открытые. Я думаю, что это их объединяет чисто человечески, и я ни разу не наблюдал какие-то отрицательных качества», - заявил жюри конкурса «Уфимская волна», заслуженный артист России, народный артист Республики Башкортостан Геннадий Родионов.

«Расширяется география участников. Конкурс набирает популярность. Все больше талантливых людей узнают о нем и приходят из года в год. Сейчас отбор участников в конкурс происходит гораздо строже. Если первые годы мы еще могли допустить, допустим, не очень сформировавшихся исполнителей к конкурсу, то сейчас уже на отборочном туре многие исполнители, к сожалению, выпадают из конкурса», - сообщила Главный редактор радиостанции «Спутник ФМ» Роза Тухбатова.

17 октября

Еще одна полуфиналистка — Анастасия Кладова. В свои 13 девушка поет так, что позавидовать могут многие профессиональные вокалисты. Секрет успеха, по мнению Насти, кроется в любви к тому, что делаешь. Она начала заниматься еще в четыре года. В те времена ее главными зрителями были родные, а теперь она выступает на сцене перед сотнями любителей музыки.Дети на сцене «Уфимской волны» выступают уже второй сезон. Детская номинация была учреждена в прошлом году, и так полюбилась участниками и зрителям, что теперь юные певцы соревнуются в трех возрастных группах. Новшествами конкурс удивляет каждый год. Без сюрпризов не обошлось и в этот раз.В течение года в музыкальной битве сходились больше 100 коллективов и исполнителей. На полуфинале свои таланты показали 35 участников. Жюри отмечает, в кулуарах конкурса наблюдается очень дружная и теплая атмосфера. Несмотря на то, что это соревнование, участники разных возрастов тесно общаются и переживают друг за друга.Впервые свои двери для музыкальных талантов конкурс открыл в 2012 году. За все время существования через него прошли около 5 тысяч коллективов и исполнителей. Участниками становились жители практически всех уголков нашей республики, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Казани и других городов страны.А те, кто остаются, будут бороться за право выступить на Гала-концерте. Те самые счастливчики определятся 14 ноября. Из 16 певцов жюри выберет 11 талантливых, ярких и запоминающихся победителей "Уфимской волны - 2017".