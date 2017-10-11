В Уфе состоялся полуфинал открытого фестиваля-конкурса «Уфимская волна»

За место в финале сразились 35 творческих коллективов и исполнителей из разных уголков республики и даже страны.
Дома, на фоне любимого инструмента, Никиту Березкина снимали родные. Любительское видео покорило сердца жюри, а позже позволило десятилетнему мальчику дойти до полуфинала. И вот юный певец уже не дома, а на большой сцене под софитами и прицелом телевизионных камер.
Мечту об участии в конкурсе «Уфимская волна» Никита лелеет еще с прошлого года. Тогда родители опоздали с отправкой заявкой на участие всего на день. Однако мечты сбываются, если в них верить до конца, считает школьник. На фестиваль он вместе с родителями приехал из поселка Чишмы. Но даже не ради победы, для него – главное участие, а именно - спеть на большой сцене и принести зрителям радость.
«Мне нравится. Это же весело, когда ты выступаешь, волнуешься, у тебя сердце дрожит, ты дергаешься, а выходишь и уже не дергаешься, уже поешь, еще что-нибудь делаешь, танцуешь, эмоции даешь другим людям, которые это понимают», - рассказывает участник конкурса «Уфимская волна» Никита Березкин.
«Вокалом я занимаюсь недолг, на самом деле. Но музыку я люблю уже с раннего детства, пела бабушкам, родителям. Потом, когда я начала уже заканчивать музыкальную школу, родители решили отдать меня на вокал на эстрадный, потому что именно эстрадный мне нравится больше», - говорит участница конкурса «Уфимская волна» Анастасия Кладова.
«У нас появилась новая номинация «Песня об Уфе». В этой номинации представлены авторские песни, которые сочинили уфимцы, жители нашей республики, с других городов о столице республике, об Уфе. Это особенная номинация. Для нас было открытием, что так много песен есть о нашем любимом городе, которые мы еще может быть даже не слышали», - комментирует главный продюсер радиостанции «Спутник ФМ» Трофим Татарников.
«Чистые такие, открытые. Я думаю, что это их объединяет чисто человечески, и я ни разу не наблюдал какие-то отрицательных качества», - заявил жюри конкурса «Уфимская волна», заслуженный артист России, народный артист Республики Башкортостан Геннадий Родионов.
«Расширяется география участников. Конкурс набирает популярность. Все больше талантливых людей узнают о нем и приходят из года в год. Сейчас отбор участников в конкурс происходит гораздо строже. Если первые годы мы еще могли допустить, допустим, не очень сформировавшихся исполнителей к конкурсу, то сейчас уже на отборочном туре многие исполнители, к сожалению, выпадают из конкурса», - сообщила Главный редактор радиостанции «Спутник ФМ» Роза Тухбатова.