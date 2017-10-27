В Уфе стартовал фестиваль-тренинг "Детям дали камеру"

Уфа - Всероссийская столица детского медиа. Сегодня в Уфе стартовал крупный фестиваль-тренинг "Детям дали камеру". Юные тележурналисты со всей страны собрались в столице республики, чтобы испытать на себе профессию телеведущего.

"Детям дали камеру" - событие, которое объединило более 200 участников со всей страны. Осенние каникулы эти дети проводят с пользой, познавая секреты телевизионного мастерства у лучших в этом деле.





«Второй фестиваль организовывать было сложнее, мы волнуемся, но все каналы снова поддержали нас, снова откликнулись, такое хулиганство возможно только в нашем городе, в нашей любимой Уфе», - говорит руководитель детской школы телевидения "Телешко" Рустем Аднабаев.



Представители региональных СМИ провели серьезный кастинг. Дети, прошедшие отбор, на несколько дней станут настоящими телезвездами, попробуют себя в качестве соавторов радио- и теле- программ, станут ведущими прямого эфира, в том числе и телеканала "Вся Уфа".





«Телеканал «Вся Уфа» каждый год поддерживает фестиваль «Детям дали камеру», и каждый раз мы принимаем много талантливых юных коллег», - комментирует руководитель PR отдела телеканала "Вся Уфа" Елена Макарова.

Помимо проектов на ТВ и радио, ребят ждут большие мастер-классы от медиаперсон федеральных каналов и популярный видеоблогов.





«В Уфе в первый раз, приехали с Иркутска, с Байкала, большая делегация 20 ребят! Ожидания у нас очень высокие, ребята из Иркутска уже показали себя, в этом году победили на фестивале "Включайся" в Москве, этим летом, поэтому наши ребята все-таки попадут в прямой эфир, в том числе телеканала «Вся Уфа», - рассказывает руководитель филиала школы телевидения "Телешко" г. Иркутск Симольчук Василий.



География участников поражает масштабами – в столицу детской журналистики приехали школьники из Салехарда, Санкт-Петербурга, Иркутска, Курска, Ижевска и других городов.



"Детям Дали Камеру" самый крупный медиафестиваль, тренинг в России. Юные журналисты уже покоряют зрителей своей непосредственностью, уверенностью, и упорством в достижении цели.



Фестиваль продлится до 3 ноября, увидеть юных телеведущих вы сможете уже в эту пятницу на нашем телеканале в программе "Утро в столице".

1 ноября