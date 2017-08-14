В Уфе стартовал кинофестиваль "Моя планета. Планета людей"

Гостям мероприятия представят 4 документальных фильма о природе.

Тишина природы, тайны человеческого счастья и невидимый глазу мир - все это включает в себя программа фестиваля "Моя планета. Планета людей". Уфимцам представят четыре документальных фильма. Телепутешественник Андрей Понкратов попытался узнать, в чем счастье кубинских жителей. Почему люди, которые 40 лет жили в изоляции сейчас самые счастливые.





«В первую очередь, если говорить о фильмах телеканала "Моя планета", тут стоит отметить, что мы снимали фактически жизнь одной страны в течении почти десяти лет. Пытались понять, что там живут за люди и почему они так счастливы. А канал наука снял уникальный фильм о микробиологии. Казалось бы такая узкая специализированная тема, но если посмотреть , можно понять , что именно эта наука способна изменить жизнь всего человечества. Фильм увлекательный и по качеству съемок, что очень важно, на уровне мировых аналогов», - говорит шеф-редактор телеканала «Моя планета» Денис Рубанов.



На фестиваль в Уфу приедут и сами авторы фильмов. Каждый участник после просмотра сможет задать им интересующие вопросы. Цель фестиваля - показать мир на большом экране и вдохновить людей на путешествия.





«Я знаю, что этот фильм документальный, и я целенаправленно совершенно сюда ехала, я была уверена, что я буду одна в кинозале, когда мне сказали: выбирайте место, там буквально несколько свободных мест. Я растерялась. Захожу, здесь еще такой фуршет, праздник. Спасибо организаторам фестиваля», - комментирует посетитель фестиваля «Моя планета. Планета людей» Людмила Осипова.



В ближайшие дни уфимцы смогут посмотреть фильмы "Мировой рынок. Эволюция", посвященный противостоянию рынков и супермаркетов, премьеру "Жизнь с бактериями. Записки о микробиологии", где трое ученых попытаются преодолеть глобальное потепление, а также создать экологически чистое топливо и "Разыскивается филин" - история о птице, которая живет в глухих уголках тайги.





«Любой фестиваль - это набор мнений, это коктейль мнений, это коктейль того, как человек видит мир, фестиваль интересен тем, что каждый показывает мир таким, каким он видит. И задача фестиваля увидеть мир глазами режиссеров, и найти вот это душевное созвучие с теми, кто пришел на этот фестиваль», - рассказывает ведущий клуба «Психологическое кино» Сергей Жаданов.



Технологии совершенствуются, поэтому в ближайшем времени на фестивале "Моя планета. Планета людей" зрители смогут увидеть на экране микромиры и понаблюдать трансляцию из космоса. В Уфе фильмы показывают в кинотеатре "Родина". Премьеры продлятся до 20 августа.



Виктория Барыкина

18 августа