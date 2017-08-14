В Уфе стартовал недельный благотворительный фотомарафон

Жителям города предлагают принять участие в профессиональной фотосессии на фоне ретро- автомобилей. За снимки авторы проекта не назначают цену, можно отдать любую посильную сумму.

Эпоха селфи потихоньку уходит в прошлое, считает уфимка Анастасия Жидкова. Девушка предпочитает красивые снимки. Самостоятельно сделать их невозможно, а потому она часто прибегает к помощи профессиональных фотографов. Недавно Настя узнала, что ее увлечение может принести пользу окружающим.





«Ну вообще я очень люблю фотосессии, часто в них участвую. Для меня интересен этот проект, потому что тут ненормированная стоимость и я думаю, что мои деньги пойдут на пользу. Я хотела бы, чтобы эти деньги пошли на благотворительность детям, которые тяжело больны например, чтобы им пригодились», - говорит Анастасия Жидкова.



Соверши добро, а взамен получи фото. Такой замысел у благотворительного фотомарафона. Желающим принять в нем участие предлагается на время стать моделью, а затем пожертвовать в копилку проекта любую сумму. В поисках интересного фотофона организаторы колесят по все Уфе. Причем перемещаются они на своем реквизите - ретро автомобилях.





«Классические и эксклюзивные автомобили. Сфотографироваться с ними очень, можно сказать, проблематично, потому что такие мероприятия проходят комплексно в рамках города, проходит раза два, три за сезон. Мы же решили воссоздать это ощущение добра, праздника и предоставить эти автомобили. Это вдвойне приятно, потому что можно не только получить фотографию с автомобилем, а еще углубиться в историю. То есть, как этот автомобиль, где он был собран, в какой период. Это тоже будет интересно», - говорит автор проекта Денис Салимгареев.



Сегодня "фотомоделью" стал почти полувековой запорожец. В последующие дни его будут заменять Газ 21, Газ 24 и старые виды фольксвагенов.



15 минут - 15 профессиональных снимков. Чтобы успеть отснять всех желающих на одного человека отведено ограниченное время. Но даже за столь короткое время фотографу Дарие Рябчук сделать уникальные кадры. Секрет кроется в моделях, которые приходят с добрыми намерениями, считает девушка.



Чтобы принять участие в фотомарафоне необходимо оставить онлайн-заявку в офиицальной группе проекта в соцсети "Вконтакте" - https://vk.com/club151747435. Все собранные средства будут переданы в два благотворительные фонда: "Ангел-подорожник" и "Старость в радость". Итоги будут подведены в конце этой недели.





Гульнара Ситдикова

21 августа