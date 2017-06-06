В Уфе стартовали Дни культуры Кыргызской Республики

Мероприятие проводится в рамках визита президента Кыргызской Республики в Башкортостан.

В кинотеатре Родина начались показы кыргызского кино. Открывала мероприятие социальная драма "Завещание отца". Также зрителям продемонстрируют фильмы "Курманжан Датка" и "Сутак".





«Сегодня в республике открываются дни кыргызского кино и действительно это замечательное событие, и надо сказать, что уфимский зритель отчасти знаком уже с творчеством кыргызских кинематографистов, так кыргызские кинематографисты приняли активное участие в международном фестивале национального и этнического кино "Серебряный Акбузат" в городе Уфе и получили очень престижные призы. И действительно, это стало замечательным культурным событием нашей республики», - говорит заместитель министра культуры Республики Башкортостан Шамиль Абдраков.

Посмотреть кинематографические работы дружественной страны пришли не только уфимцы, но и жители других городов.



Посетить дни кыргызского кино может каждый желающий, вход свободный. Жителей и гостей Уфы ожидают концерт и выставка декоративно-прикладного искусства.







22 июня