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В Уфе стартовали Дни культуры Кыргызской Республики

В Уфе стартовали Дни культуры Кыргызской Республики

Мероприятие проводится в рамках визита президента Кыргызской Республики в Башкортостан.

 

В кинотеатре Родина начались показы кыргызского кино. Открывала мероприятие социальная драма "Завещание отца". Также зрителям продемонстрируют фильмы "Курманжан Датка" и "Сутак".


«Сегодня в республике открываются дни кыргызского кино и действительно это замечательное событие, и надо сказать, что уфимский зритель отчасти знаком уже с творчеством кыргызских кинематографистов, так кыргызские кинематографисты приняли активное участие в международном фестивале национального и этнического кино "Серебряный Акбузат" в городе Уфе и получили очень престижные призы. И действительно, это стало замечательным культурным событием нашей республики», - говорит заместитель министра культуры Республики Башкортостан Шамиль Абдраков. 

Посмотреть кинематографические работы дружественной страны пришли не только уфимцы, но и жители других городов.

Посетить дни кыргызского кино может каждый желающий, вход свободный. Жителей и гостей Уфы ожидают концерт и выставка декоративно-прикладного искусства.




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