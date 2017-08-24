В Уфе Татарский государственный академический театр имени Галиаскара Камала покажет 10 спектаклей о жизни

С 13 по 19 сентября в Уфе состоятся гастроли Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала. Гости из Казани приезжают раз в два года.

Это кадры из музыкальной драмы "Голубая шаль". Татарские артисты играют ее каждый театральный сезон с 1926 года. Этот спектакль всегда воспринимается публикой на ура. Уфимские зрители смогут увидеть "Голубую шаль" 14 сентября во время традиционных гастролей Татарского академического театра имени Галиаскара Камала.

«Эта дружба между башкирскими артистами и татарским театром, артистами длится уже очень давно. Это, наверное, с момента создания двух театров братских народов. Мы понимаем друг друга без перевода», - говорит директор Татарского государственного академического театра им. Г. Камала Ильфир Якупов.

«Башкиры и татары где бы они ни жили, они все равно стараются сохранить свой язык, стараются говорить на своем языке. Так получилось, что за границей живут, они более чище сохранили свой язык, чем мы здесь», - комментирует Народная артистка Республики Татарстан, исполнительница главной роли в спектакле «Мой белый калфак» Раушания Юкачева.

28 августа

В нынешней театральной программе 9 премьер. Все работы по-своему интересны. К примеру, в спектакле "Здравствуй, мама, это я" участвуют только два актера, а в драме "Все плывут и плывут облака" - действие происходит под чтение стихов поэта Хасана Туфана.В постановках артисты затрагивают извечные темы - любовь, семья, дружба. Также они расскажут о жизни татарской интеллигенции во времена перестройки. Как сохранить родной язык в сложных политических условиях уфимцы узнают в драме "Мой белый калфак".Детскую аудиторию заинтересует музыкальная комедия "Коза, овца и другие", поставленная на сюжетах сказок. Показ спектаклей состоится с 13 по 19 сентября на сценах Башкирского государственного академического театра драмы имени Мажита Гафури и Государственного академического русского драматического театра.