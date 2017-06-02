В Уфе в Башкирском театре оперы и балета завершился XXI Международный фестиваль балетного искусства имени Рудольфа Нуреева

Он был посвящен 90-летию хореографа Юрия Григоровича, по инициативе которого 24 года назад и был учрежден культурный форум. Каждый день в зале был аншлаг.

Для любителей балетного искусства Нуриевский фестиваль всегда праздник, причем с большой буквы. В закрытие участвовали выдающиеся танцовщики России и зарубежья. Программа XXI Международного фестиваля балетного искусства имени Нуреева получилась насыщенной и поистине грандиозной.

Гала-концерт, по традиции начали воспитанники Нуриевского хореографического колледжа. В программе так же были классический репертуар, современные номера, адажио из балета «Щелкунчик» на музыку Чайковского.

Всего в рамках всего фестиваля показали шесть балетных спектаклей. «Журавлиная песня», «Лебединое озеро», «Баядерка», «Ромео и Джульетта» и «Эсмеральда». И если ранее современные номера исполняли в основном приглашенные артисты, то на закрытии в постановках была максимально задействована труппа Башкирского театра оперы и балета. Главный балетмейстер театра Леонора Куватова горда происходящим.

Фестиваль объединил любителей искусства со всего мира. Среди приглашенных артистов танцовщики балета Сан-Франциско, Кремлевского балета, Большого театра, и других творческих коллективов. Целая плеяда звёзд на одной сцене.

Завершение Нуреевского фестиваля еще не означает окончание театрального сезона. Впереди у Башкирского государственного театра оперы и балета насыщенный репертуар.

5 июня