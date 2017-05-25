В Уфе в Национальном музее республики открылась выставка японской матрёшки или кокэси

Восточная культура с русским оттенком. В Национальном музее республики открылась выставка японской матрёшки или кокэси. Искусство их изготовления насчитывает не одно тысячелетие. В экспозиции представлены как традиционные игрушки, так и авторские работы современных мастеров.

Каждая кукла-кокэси сделана вручную и в единственном экземпляре. Они создаются одним мастером и отражают его характер и вкус. По словам куратора выставки, некоторые экспонаты оцениваются в несколько тысяч долларов. Кроме того считается, что кокэси - прародитель русской матрешки.

«Придя в наш музей, можно не уезжая из своего города посетить чудесную японскую страну и познакомиться с традиционными японскими игрушками. Каждая является произведением искусства», - говорит заведующая отделом этнографии Национального музея РБ Эльвира Хамидуллина.

Особенностью кукол-кокэси является отсутствие рук и ног - только цилиндрическое туловище и прикрепленная к нему голова. Иногда игрушку изготавливают из цельного куска дерева - вишни, кизила, клёна или березы. Раскрашивают кокэси так же вручную в красные, черные, желтые цвета, а мотивы для росписи подбирают цветочные и растительные. Традиционные кокэси всегда изображают только девочек.

«Само название кукол-кокэси говорящее, означает оно забытое дитя, поэтому существует еще такая печальная версия их происхождения, когда в Японии были неурожайные годы, то крестьяне чаще всего избавлялись от младенцев-девочек, и тогда в доме появлялась деревянная кукла, изображавшая как раз эту самую оставленную девочку, но существует и более радужная версия в регионе Тахо, где традиционно изготовляют этих кукол, существует целебный источник и одно время туда на оздоровление приехала жена сегуна, которая долгое время не могла родить дитя и у нее родилась здоровая девочка, с тех пор все мастера региона Тахо изготавливают куклы-кокэси в честь этого радостного события», - рассказывает заведующая отделом этнографии Национального музея РБ Эльвира Хамидуллина.

На выставке представлены более 70 образцов кокэси. Считается, что если в доме есть такая кукла - то обитателей ожидает благополучие, удача и богатство. Выставка продлится до 16 июня.

5 июня