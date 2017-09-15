В Уфе вновь прошла акция "Театральная ночь"

Мероприятие, в котором принимают участие все театры столицы, проводится в республике уже шестой год подряд. Творческие коллективы подготовили интересную программу для зрителей всех возрастов - от дошкольников до пенсионеров.

Театральная ночь - акция, направленная на привлечение жителей Уфы и республики в театры. Для многих это мероприятие возможность познакомиться с новыми площадками и театральными коллективами.





«Мы часто ходили в Русский драматический театр, но решили поробовать для себя что-то новое. В частности наш театр "Нур". И приятно были удивлены, что есть такое событие как театральная ночь, что оно вообще практикуется у нас в городе и поэтому мы использовали эту возможность и сегодня мы здесь», - говорит зритель Данис Садретдинов.



Ежегодно театры стараются удивить зрителей различными сюрпризами. Представления на открытом воздухе, флешмобы, экскурсии в закулисье и многое другое. В этом году, коллектив театра "Нур" приготовил к акции что-то новое, не только для зрителей, но и для себя.

«На малой сцене сегодня уникальный проект нашего театра, впервые мы такое проводим - представляем нашим зрителям открытую репетицию. Репетицию проводит сам режиссер. Вместе с ним будут работать все цеха, которые задействованы в выпуске спектакля», - говорит руководитель литературно-драматургического отдела театра «Нур» Гульнур Усманова.



Для всех театров акция - это своеобразная проверка перед предстоящим сезоном. Подготовке к этому вечеру в Национальном молодежном театре предшествовали гастроли. Тем не менее, несмотря на накопившуюся усталость, актеры встретили дорогого зрителя в уже привычной домашней атмосфере.





Театральная ночь проводится с 2012 года и уже давно стала доброй сентябрьской традицией.





Ежегодно в этот акции принимают участие все театры нашего города. Несомненно, в этот день их программа насыщенная и интересная, но, тем не менее, посетить все площадки Уфы невозможно. Но так как акция является открытием нового театрального сезона, то у всех любителей искусства будет возможность прикоснуться к прекрасному. Благо репертуар уфимских театров обещает быть интересным.



Дамир Вахитов

20 сентября