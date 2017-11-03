В Уфе во второй раз состоялся фестиваль КВН среди трудящейся молодежи

«В Уфе репетировали, в Благовещенске репетировали, в столовой репетировали на производстве. То есть, по максимум старались задействовать все локации. У нас еще есть два стажера, они представители Анголы. Они с удовольствием согласились поучаствовать в нашей команде. И внесли свой интернациональный вклад», - рассказывает представительница команды "Мы" Ирина Сороколетова.

«У нас специфическая своя профессия. Не бывает, конечно, и без шуток, и без трагедий. Но шутки нас вдохновляют, дают нам азарт, сплочение в коллективе. Мы становимся более раскрепощенными, знакомимся с другими коллегами», - говорит представительница команды "ДюртюЛеди" Лилия Сагатдинова.

«В трудовых отношениях очень много проблем. И нам очень важно услышать юмор молодежи на эту тему. Потому что взрослые люди, взрослые министерства, правительство, федерация по-своему очень серьезно к этой теме относимся. Может быть, мы не все понимаем. Может молодежь и нам откроет глаза на эти вещи», - комментирует зам.председателя федерации профсоюзов РБ Валерий Апокин.

7 ноября

Шутили молодые люди на довольно серьезную тему - легализацию трудовых отношений.Они высмеивают вредные привычки, с юмором говорят о предстоящих выборах и нравах молодежи. Но все же в этот день со сцены больше звучат шутки на тему дня: легализации трудовых отношений, профсоюзах и белых зарплатах.13 команд со всей республики, представляющие различные организации региона - заводы, промышленные предприятия и больницы - несмотря на свою занятость, подготовились к игре основательно. Команда "Мы" завода СИБУР особенная. В сборной - жители Благовещенска и Уфы, а еще два стажера из Анголы. В общем, подобралась междугородняя и международная компания.А вот команда "ДюртюЛеди", представляющая Старобаишский дом интернат для престарелых и инвалидов. Как следует из названия, в сборной только представительницы прекрасного пола. Девушки любят КВН и часто участвуют в районных и республиканских фестивалях. Говорят, в их нелегкой работе без чувства юмора никак.Фестиваль юмора среди трудящейся молодежи в Уфе проводится во второй раз. Таким образом, молодых людей хотят оторвать от гаджетов, отвлечь от работы и объединить. Но в то же время из уст нового поколения хотят услышать мнение о старых проблемах. Отсюда и не смешные для КВН темы.Но поднять настроение зрителям своими шутками на серьезную тему участники фестиваля смогли. Команда "ДюртюЛеди" еще и доказала, что в КВН есть место девушкам и женскому чувству юмора. От министерства молодежной политики и спорта они получили путевку в Сочи, на Международный фестиваль команд КВН. А обладателем Гран-при стала команда «АЛГА», компании «Башнефть-Добыча».