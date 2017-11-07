В Уфимском юридическом институте МВД России состоялось торжественное собрание

В преддверии дня сотрудника органов внутренних дел и 100-летия советской милиции, в Уфимском юридическом институте МВД России состоялось торжественное собрание.



О том, что профессия блюстителей порядка трудна и опасна Юлия Юносова в свои 19 лет знает не понаслышке. Девушка родилась и выросла в семье тех, кто посвятил свою жизнь защите и безопасности Родины. Тем не менее, хоть профессия и не женская, продолжить династию Юлия мечтала с детства.



Праздник, который отмечают 10 ноября, объединил более миллиона тружеников по всей России. В преддверии праздничной даты в уфимском юридическом институте МВД России состоялось торжественное собрание.



В рамках праздничного собрания присутствующие чествовали ветеранов, которых отметили заслуженными наградами за добросовестное отношение к служебным обязанностям, в завершении организаторы подготовили красочный концерт.



В стенах Уфимского юридического института, как и в профессии скидок на возраст или пол не делают. Строгий распорядок дня, дисциплина и правильные привычки — залог настоящего профессионалов своего дела. Для которых честь и честность не просто слова.



Анастасия Платонова







9 ноября