"Дочь Байкала Ангара" и "Puppet рarty" - с этими двумя спектаклями в Уфу приехал Бурятский республиканский театр кукол "Ульгэр". Столица республики - первый город в гастрольном туре гостей. С 16 по 30 октября в рамках федеральной программы "Большие гастроли для маленьких" - Бурятский театр побывает в Уфе, Ижевске и в Казани. В общей сложности артисты театра сыграют 21 спектакль.

Театр кукол «Ульгэр» — единственный в Бурятии театр для детей и юношества. Он был основан еще в 1967 году. За эти годы театр побывал в городах Урала, Сибири и Дальнего Востока, спектакли театра видели Москва и Киев. И вот, наконец, в гастрольном маршруте театра появилась Уфа. Зрители нашего города увидят два спектакля, один из которых расскажет древнюю бурятскую легенду.



"Дочь Байкала Ангара" так называется спектакль. Это очень красивая постановка, рассказывающая о прекрасной Ангаре, которая встретила любимого - Енисея, но ослушалась отца - и сбежала, ведь любовь превыше всего!



Первыми зрителями в Уфе стали школьники начальных классов. Спектакль несет в себе задачу расширить кругозор ребят, пополнить копилку знаний. Оттого в ход идут все способы, главное - чтобы ребята полностью включились в действие спектакля.



Гастроли Бурятского театра «Улгэр» продлятся всего несколько дней - до 21 октября. Успеть прикоснуться к культуре древнего народа может каждый желающий, тем более что спектакли идут около 50 минут, при этом они очень красочные и динамичные.





18 октября