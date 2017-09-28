"Башгипронефтехим" отметил свой юбилей

Праздничное торжество, приуроченное к 60-летию предприятия, состоялось в Городском дворце культуры.



На торжественном мероприятии собрались как ветераны компании, так и действующие сотрудники. С юбилейной датой всех присутствующих поздравил Глава столичной Администрации Ирек Ялалов.



«Башгипронефтехим», является одним из лидеров в области проектирования объектов нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленности, вносит неоценимый вклад в развитие республики. Пользуясь случаем, Ирек Ялалов вручил отличившимся сотрудникам награды.



Анастасия Платонова

5 октября