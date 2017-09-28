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"Башгипронефтехим" отметил свой юбилей

"Башгипронефтехим" отметил свой юбилей

Праздничное торжество, приуроченное к 60-летию предприятия, состоялось в Городском дворце культуры.

На торжественном мероприятии собрались как ветераны компании, так и действующие сотрудники. С юбилейной датой всех присутствующих поздравил Глава столичной Администрации Ирек Ялалов.

«Башгипронефтехим», является одним из лидеров в области проектирования объектов нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленности, вносит неоценимый вклад в развитие республики. Пользуясь случаем, Ирек Ялалов вручил отличившимся сотрудникам награды.


Анастасия Платонова 



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