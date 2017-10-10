Куклы на время поселились в Доме-музее имени Мажита Гафури. Выполненные вручную куклы хранят тепло рук мастериц. Самая масштабная работа носит название "Ярмарка". Она, пожалуй, лучше всего демонстрирует, как из ничего можно сделать продукт невероятной красоты и достоверности.

«Коза среди кукол девочек и мальчиков. Коза – это важная кукла, она должна быть с нами вместе. Это элементарный символ жизненной стойкости. А нам разве не нужна жизненная стойкость», - говорит Нина Буланкова.

«Очень важно, что в этой работе принимали участие и дети, я очень довольна, весь мой замысел воплотился на 100 %», - рассказывает руководитель Клуба народных кукол "Крупеничка" Алина Зайнуллина.

13 октября

Нина Романовна взрослела в послевоенные годы. Игрушек тогда практически не было, и потому теперь, уже убелённая сединами, она признаётся: в куклы так и не наигралась.Потом были годы жизни как у всех - семья, работа, обыденные хлопоты. И вот, наконец, настал тот день, когда Нина Романовна вновь вернулась к своему любимому делу. Сегодня она рукодельничает и обучает мастерству детей. На выставке представлено много ее работ, отдельно представлены козочки – особый символ на Руси.Небольшой зал в Доме-музее имени Мажита Гафури вместил столько маленьких тряпичных человечков, что их не счесть. Самая же масштабная композиция под названием «Ярмарка» представлена клубом народных кукол "Крупеничка". Идея её создания принадлежит Алине Зайнуллиной. В этом деле мастеру помогали 12 человек.В итоге получилось больше 130 кукол и не счесть, сколько деталей антуража, который помог воссоздать атмосферу ярмарки. Рукодельничали не только взрослые, но и юные участники клуба "Крупеничка".В течение месяца жители Уфы от мала до велика смогут полюбоваться на кукол ручной работы. И больше того попробовать сделать такую же своими собственными руками на одном из мастер-классов, который обязательно будет организован в рамках выставки.