Юные жители Уфы смогут проводить досуг интересно и с пользой

В Нижегородке открылся молодежный центр «Эврика». Легендарное восклицание Архимеда теперь и в названии нового молодежного центра. Здесь намерены воспитывать самых талантливых, умных и творческих детей. Пока в одном классе девочки осваивают шотландские танцы, в соседнем готовят будущих защитников.



Здесь все пропитано духом силы и спорта. Клим Хаматшарипов показывает, как с легкостью может крутить над головой десятикилограммовый блин. Школьник занимается единоборствами всего год, но считает, что достиг больших результатов.





«Мне нравятся броски, изучение нового и остальная вся тема. Мы здесь занимаемся гирями, больше всего блинами, делаем подтягивание, это важно и залезаем на канаты», - говорит воспитанник военно-патриотического клуба «Булат» Клим Хаматшарипов.



Всего в «Эврике» занятия будут вестись по 15 направлениям. Спорт, танцы, рисование, историческая реконструкция и много другое. Сейчас в центр ходят больше двухсот ребят. Мест для новых желающих больше, чем предостаточно.





«Мы будем заниматься вообще любыми направлениями. Все, что можно сделать, мы сделаем для того, чтобы охватить как можно больше народу, который здесь может заниматься и сама Нижегородка, вся нагорная часть, Ленинский район мы приглашаем, чтобы они приходили и занимались у нас», - рассказывает директор объединения молодежных клубов «Алые Паруса» Эдуард Габдрахманов.

Раньше это помещение общей площадью две с половиной тысячи квадратных метров занимали приходское училище, госпиталь, школа и филиал российского университета. Открытие здесь молодежного центра - инициатива главы городской Администрации. 23 июня к нему с вопросом по организации культурно-досуговой работы в Нижегородке обратилась местная жительница. По итогам приема было решено передать помещение в пользовании центра «Эврика».



С такими большими планами у центра большое будущее. Возможно через несколько лет, раскрыв в себе таланты в стенах "Эврики", отсюда выйдут знаменитые на весь мир спортсмены, певцы и танцоры.





21 сентября