Юрий Шевчук в Уфе

Сегодня музыканты во главе с Юрием Шевчуком закроют гастрольный тур под названием "История звука", который прошел в более чем 30 крупнейших городов мира. Выступление запланировано в комплексе "Уфа Арена".



В программу включены избранные песни из разных альбомов группы с момента основания группы и до наших дней. То есть 37 песен за 37 лет. Все они объединены впервые в единый большой концерт. Как говорится в официальном комментарии к "истории звука", неожиданностью для меломанов послужит включенная в программу совершенно новая композиция под названием "Любовь не пропала", уже успевшая по-настоящему полюбиться поклонникам российской рок - музыки. Как ранее заявлял журналистам Юрий Шевчук, ДДТ специально выбрало Уфу в качестве города, где завершаются гастроли. У музыкантов к башкирской столице и ее публике особое теплое отношение.





26 апреля