Сегодня свой юбилей отмечает один из самых известных музыкантов не только нашей республики, но и всего мира. Юрию Шевчуку исполнилось 60 лет.

Юрий Юлианович родился в 1957 году в Магаданской области, в Уфу вместе семьей переехали в 1970. Ещё через 10 лет он основал группу "ДДТ", бессменным лидером которой является по сей день. Неоднократно выступал за сохранение памятников архитектуры и культурных объектов, принимает активное участие в благотворительной деятельности. Телекомпания "Вся Уфа" присоединяется к поздравлениям и желает творческих и жизненных успехов.

16 мая