Житель Уфы выиграл конкурс молодых исполнителей классической музыки

15 -летний уфимец Александр Зайцев стал триумфатором международного конкурса молодых исполнителей классической музыки из стран Исламского мира. Фестиваль проходил в Баку.

Своей игрой на флейте Александр Зайцев покорил сердца международного жюри на конкурсе молодых исполнителей классической музыки из стран Исламского мира. Он обошел более 70 музыкантов из Ирана, Турции, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана и стал первым. Говорит, вложил в игру всю душу и любовь к родине.

«Я очень ответственно подошел к этому конкурсу. Потому что знал, что я представляю не только Башкортостан, но и всю Россию. Потому что я там был один из России. И когда узнал, что выступление прошло успешно, у меня первое место, был, конечно, рад», - рассказывает ученик 9 класса среднего Специального музыкального колледжа Уфы Александр Зайцев.

За плечами у Александра 8 лет музыкальной школы. Сейчас занимается в классе Лидии Фоменко. Работа принесла свои плоды - это уже третья победа за один учебный год. Такой успех- заслуга и педагога, считает юное дарование. Лидия Фоменко выпустила более четырех десятков талантов, которые сейчас покоряют башкирские и мировые сцены. Ее опыт признают на международном уровне.

«Я принимала участие в этом конкурсе не только как преподаватель конкурсанта, я еще принимала участие как член жюри. В этом качестве я работаю уже 4 год. Меня 4-1 год подряд оргкомитет этого конкурса приглашает. И в этом году я, как и мои ученики, получила диплом о профессионализме жюри», - говорит заведующая кафедрой духовых и ударных инструментов УГИИ им. Загира Исмагилова Лидия Фоменко.

В этом году Александр заканчивает только 9 класс. Но он уже точно знает, что свяжет свою жизнь с музыкой.

Вообще, хотел бы играть в оркестре и сольно выступать. И вообще, хотелось бы иметь интересную жизнь.

2 мая