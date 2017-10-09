Жители Башкортостана отметили День республики

«Сегодня у нас проходит торжественное мероприятие, посвященное Дню республики. Мы живем в стабильной, развивающейся республике. Хотелось бы пожелать в такой большой праздник жителям республики, Уфы и, в частности, Ленинского района, благополучия, здоровья и мирного неба над головой», - комментирует глава администрации Ленинского района Уфы Дмитрий Масютин.

11 октября

На главной площади башкирской столицы - праздничная атмосфера с самого раннего утра. Отметить День республики, посмотреть выступления известных коллективов уфимцы пришли семьями.Под хиты советской, российской, башкирской и татарской эстрады прошел праздник в парке "Волшебный мир". Здесь состоялся концерт "Цвети, Башкортостан". Без праздника не остался ни один район столицы. В парках и скверах организованы концертные программы, игры и конкурсы для детей, спортивные состязания. Не подвела и погода. В солнечный и теплый день многие уфимцы просто не смогли усидеть дома.Спортивный праздник состоялся в парке "Волна" Ленинского района столицы. Он прошел под девизом "Мы за здоровый образ жизни!"Гости праздника соревновались в силе, ловкости, меткости. Занятие по душе нашли и взрослые, и дети. Незабываемые эмоции и приятные подарки получили все, без исключения.