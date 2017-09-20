Знакомые всем уфимцам места и пейзажи можно будет увидеть в галерее «Урал"

Именно там открылась авторская выставка Дины Фаткуллиной и Альбины Ханановой. Художницы поделились своими секретами, рассказали о любимых работах, дали советы начинающим живописцам.



И Дина и Альбина вдохновляются окружающим их миром, природой Башкирии, людьми. Работы выполнены в различных техниках. Использованы разнообразные материалы, есть и масло, и акварель, и пастель. Каждая картина интересна по своему, у каждой своя история.

Она проста, но близка каждому посетителю выставки. Это по сути кадры из жизни.

На выставке каждый сможет окунуться в свои воспоминания.





«В свое время мы ездили в сад, как и многие тысячи наших сограждан, и нам приходилось ждать катер на берегу реки Белой, и этот пейзаж, эти деревья, люди, ожидающие на берегу и сам катер, вот он подплывающий к берегу я постаралась передать», - говорит художница Дина Фаткуллина.



Дина Фаткуллина и Альбина Хананова каждая по-своему стараются передать все красоту башкирской природы, показать жизнь простого человека. Художницы не боятся конкуренции и с удовольствием делятся советами с начинающими художниками.





«Экспериментируйте, пробуйте. Очень часто можно найти себя совершенно в неожиданном материале в неожиданной технике, манере исполнения, и, для того чтобы это понять нужно попробовать. Поэтому пробуйте и дерзайте», - комментирует Альбина Хананова.



Познакомиться с творчеством художниц можно в Галерее «Урал», официальное открытие запланировано на сегодня. Выставка продлится до 6 октября.



Дана Ризванова

22 сентября