100 школьников будут получать стипендию Главы Башкортостана

Стали известны имена ста одаренных школьников республики, которые будут получать стипендию Главы Башкортостана. Материальное поощрение назначается ученикам 3-11 классов, а также учащимся музыкальных, художественных и спортивных школ.



Полный список стипендиатов опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Эти школьники на протяжении всего учебного года будут ежемесячно получать 700 рублей. Каждый из них отмечен за хорошую учебу, успехи в спорте, художественном и музыкальном творчестве. Стоит отметить, что в этом году размер денежного вознаграждения увеличен в два раза — с 350 до 700 рублей. Соответствующий Указ глава республики подписал 31 июля 2017 года.





12 октября