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100 школьников будут получать стипендию Главы Башкортостана

100 школьников будут получать стипендию Главы Башкортостана

Стали известны имена ста одаренных школьников республики, которые будут получать стипендию Главы Башкортостана. Материальное поощрение назначается ученикам 3-11 классов, а также учащимся музыкальных, художественных и спортивных школ.


Полный список стипендиатов опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Эти школьники на протяжении всего учебного года будут ежемесячно получать 700 рублей. Каждый из них отмечен за хорошую учебу, успехи в спорте, художественном и музыкальном творчестве. Стоит отметить, что в этом году размер денежного вознаграждения увеличен в два раза — с 350 до 700 рублей. Соответствующий Указ глава республики подписал 31 июля 2017 года.



Автор: Ляйсан Закирова
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