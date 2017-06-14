14 июня свой профессиональный праздник отмечают работники печати и информации

История развития газетной журналистики в Башкортостане насчитывает более полутора столетий.

Первым официальным печатным изданием на территории Башкортостана стала газета» Оренбургские губернские ведомости». Первый номер был выпущен 13 января 1838 года в Уфе. Почти за 180 лет развития в республике появилось множество газет и журналов. Сейчас их насчитывается около сотни. По словам издателей, несмотря на то, что за окном царит век цифровых технологий, газеты востребованы до сих пор.

«У нас все - таки очень много преданных друзей-читателей. Которые привыкли к нашей газете. Всегда ждут интересных публикаций. И они остаются нашими верными подписчиками. У нас есть появляются и новые подписчики, что тоже очень приятно. У нас есть такая тенденция. На второе полугодие 2017 года у нас появилось несколько организаций, которые захотели выписывать нашу газету. Корпоративная подписка, когда много экземпляров вывозим в одну организацию. То есть Газета востребована», - говорит главный редактор газеты «Вечерняя Уфа» Вячеслав Голов.

С развитием телевидение и радиовещания, у журналистов появился выбор места работы. Тем не менее, количество корреспондентов в печатных изданиях не уменьшается.

«Честно говоря, когда стоял выбор выбирать место работы, по сути, вопрос не стоял. Идти работать в редакцию газеты, или на телевидение или на радио. Газеты в первую очередь интересны тем, что тут ты работаешь не только с информацией, ты работаешь над словом. Это тоже искусство, это очень интересно. Оперативность очень важна в газетной журналистике, тем не менее, есть время подумать, подобрать слова и это здорово», - рассказывает обозреватель газеты «Вечерняя Уфа» по вопросам городского хозяйства Арина Астафьева.

В последние годы конкуренцию газетам составили блогеры. Их преимуществом является оперативность. Выложить информацию в сеть занимает пару минут. В то время как подготовка материала к печати и издание тиража - процесс нескольких часов. Такие условия изменили подход к работе газетных журналистов.

«Сейчас часто задают вопрос «Конкуренты ли вы с блогерами?». Я не воспринимаю это как конкуренцию вообще. Блогосфера - это нечто иное. Мы же - газета, в моем понимании, Она приобретает несколько иную функцию. Спокойного, размеренного, умного чтива», - заключил главный редактор газеты «Вечерняя Уфа» Вячеслав Голов.

По словам сотрудников газеты, в республике сосредоточен огромный информационный массив, который находит своего читателя. И в печатных изданиях, как в зеркале, отражается весь исторический и общественный прогресс нашего края.

Дамир Вахитов

14 июня