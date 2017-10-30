18 талантливых детей Уфы получили именные стипендии главы администрации города

Юные дарования успели проявить себя в музыке и художественном искусстве. С очередным творческим успехом ребят поздравила и наша съемочная группа.



Музыка и пение, необходимы ей так же как воздух и вода. Без искусства юная Карина Акмухаметова не мыслит жизни. В копилке достижений у нее уже десятки побед и призовых мест на различных конкурсах. В прошлом году девочка прошла в финал кастинга проекта "Синяя птица" на одном из федеральных каналов. В этот день послужной список Карины пополнила именная стипендия главы администрации города.



В крови музыка и у Ильсафа Бадретдинова. Любовь к игре на баяне мальчику привил папа. И что интересно, награду школьник получил из рук учителя своего отца, Сынтимира Баязитова, ныне заместителя главы администрации города.





«Мой отец тоже ходил на баян. Меня решили отдать на баян, я хотел посмотреть, думаю хороший инструмент. Мне очень понравилось. Я попробовал еще инструменты, но больше всего мне понравился баян», - говорит Ильсаф Бадретдинов.

Когда-то в стенах этого здания раздавался бас-баритон Федора Шаляпина. Теперь институт искусств наполнен детскими голосами, возможно, будущих звезд мировых сцен. По мнению сотрудников администрации, поощрять творческую работу необходимо. Это и стимул, и мотивация на дальнейшую работу.



Они виртуозно играют на музыкальных инструментах, поют и создают настоящие произведения искусства. И делают не для наград, а по велению сердца. Но, все же, внимание со стороны городских властей окрыляет ребят на новые свершения.







30 октября