25 общеобразовательных заведений Уфы и республики получили новый статус

25 общеобразовательных заведений Уфы и республики получили статус Ассоциированных школ Союза машиностроителей России.

Сегодня в Доме правительства Башкортостана состоялась церемония вручения свидетельств о вступлении в проект.

Воспитание будущих работников нефтегазовой отрасли начинается со школьной скамьи. В инженерном лицее № 83 углубленно изучают технические предметы. В созданном 1 сентября Газпром-классе ребята проходят квест, задача которого в том, чтобы, начиная с момента добычи, довести газ до конечного потребителя.

«У нас есть своя должность и зарплата. В начале игры у нас на балансе 0 рублей. Мы должны пойти в банк, взять кредит. В конце игры мы должны оказаться в прибыли», - рассказывает ученица 10 класса МБОУ «Инженерный лицей № 83 им. М.С. Пинского УГНТУ» Анастасия Мамаева.

Инженерный лицей № 83 в числе первых 25 учебных заведений, получивших статус Ассоциированной школы Союза машиностроителей России.

«Ассоциация предусматривает общение школ, где углубленно преподаются физика, математика и информатика. Планируются совместные мероприятия, которые будут затрагивать детей в плане совместных инженерных олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций. Это всегда полезно», - говорит директор МБОУ «Инженерный лицей № 83 им. М.С. Пинского УГНТУ» Алла Цыбина.

Сегодня в Доме правительства состоялась торжественная церемония приема школ в Ассоциацию Союзмаша России. В пилотный проект попало 20 уфимских учебных заведений, а также школы Стерлитамака, Салавата и Кумертау. Критерием отбора стали высокое качество преподавания профильных дисциплин и уровень профессиональной подготовки учителей.

«Очень надеюсь, что это будет успешных проект. Результаты мы увидим нескоро, но, тем не менее, сам процесс можем наблюдать и поэтапно понимать по результатам поступления в вузы наши, по результатам качества специалистов, которые будут выпускаться нашими вузами и по степени скорости адаптации молодых специалистов к тому, чтобы быть признанными кадрами наших ведущих предприятий», - сказал заместитель премьер-министра Правительства РБ Фархад Самедов.

Цель проекта - сделать популярными среди школьников технические специальности - инженеров в разных областях. На церемонии в кабинете министров присутствовали и руководители вузов, и предприятий.





«Возможность знакомиться со школьной скамьи с работой машиностроительных предприятий, реализовывать свои первые технические идеи и проекты – мощный стимул для дальнейшего выбора специальности», - заключил управляющий директор ПАО «УМПО» Евгений Семивеличенко.

Не секрет, что производство сейчас нуждается в молодых кадрах. Кадровый голод - вообще одна из актуальных проблем. Проект Ассоциации призван решать ее комплексно, в первую очередь, восстанавливая утраченную связь «школа-вуз-предприятие», чтобы талантливые школьники смогли стать высоквалифицированными специалистами.

18 мая