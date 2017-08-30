3 новых школы в разных районах столицы республики распахнут свои двери в этом году перед учениками

Тысячи квадратных метров, современный ремонт, мультимедийное оборудование, яркие, просторные коридоры и классы. Каждая школа расположилась там, где была необходимость - среди новостроек - в микрорайоне Колгуевский, в Дёме и поселке Нагаево.

Еще в начале 2016 года в микрорайоне Колгуевский был огромный пустырь меж новостроек. Спустя полтора года выросла школа-красавица, площадью почти 15 тысяч квадратных метров. Вместимость лицея - 550 детей, но по факту будет, конечно, больше, так на данный момент принято уже 770 заявлений от родителей.





«В силу того, что район молодой, желающих много, количество превышает наши мощности, но мы стараемся принять всех детей», - говорит директор лицея №160 Ильнур Салихов.



Особая гордость лицея №160 - это профессиональное футбольное поле. Оно соответствует всем стандартам ФИФА, оттого директор надеется, что именно здесь будут зажигаться новые футбольные звезды.



Лицей № 160 возведен на очень сложном ландшафте, тем не менее здесь все предусмотрено, как внутри, так и снаружи для маломобильных учеников. Один из школьников уже в этом году сможет опробовать удобство пандусов и лифтов. Еще одно общеобразовательное заведение за № 147 в поселке Нагаево Октябрьского района тоже возведена на сложном ландшафте. Грунтовые воды победить так и не удалось, потому привезли более ста тысяч кубометров чернозема. Площадку выровняли, теперь на ней красуется школа. Директор Наталья Силина, оказалась человеком очень творческим, вместе со строителями разрабатывала дизайн, выбирала цвета. Школа в итоге получилась невероятно яркой. Но увидеть внутреннее убранство смогут только свои. На входе установлена система контроля доступа - все для безопасности учеников и преподавателей.



Строительство школы в Нагаево еще не завершено, будет еще и вторая очередь. Итогом станет возможность принять 1250 детей. Это несомненно решит глобальную проблема для такого разросшегося микрорайона.



И еще одна школа, двери которой распахнутся в этом году, построена в Демском микрорайоне. 20000 квадратных метров помещений. На сегодняшний день это самая большая школа в городе.



Со шваброй, ведрами и со счастливыми лицами семья Сыртлановых со своими детьми - Дианой и Германом- идут домой передохнуть, а потом вновь вернуться в лицей. Убираться в новой школе одно удовольствие.





«Мы очень очень рады, потому что раньше деткам приходилось далеко ходить, а теперь рядом с домом. Новая школа - это лицо Демы», - рассказывает Эльвира Сыртланова.



Лицей № 161 своим наполнением претендует на звание - самый интеллектуальный и спортивный. Здесь и бассейн, и занятия по ментальной арифметике, и шахматы, на все эти направления делают особую ставку в плане развития учеников.

«Сейчас это направление очень востребовано - шахматы интеллектуальное. Тем более мы предполагаем, что интерес у детей и родителей будет огромен, так же как и к плаванию, которое в этой школе будет очень мощно развиваться», - заявила заместитель главы Демского района Людмила Моторина.

30 августа

Каждая из трех школ обошлась государству от 500 до 700 миллионов рублей. Вложенные средства, как надеются и строители и чиновники и, конечно родители, станут заделом на будущее для тех, кто уже в ближайшие дни заполонит гомоном пустые пока школьные коридоры и классы.