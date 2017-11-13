320 призывников из Башкортостана отправятся служить в край тигров и медведей

320 призывников завтра отправятся служить на Дальний Восток. Многих из призывников на республиканский сборный пункт привезли еще несколько дней назад. Здесь они ждали своего эшелона.

Для каждого призывника эта церемония - последние минуты жизни на гражданке. Уже скоро они приступят к службе в армии в разных уголках страны вплоть до Дальнего Востока. К слову, как раз этот эшелон отправится в Харабовск, Бикин и Биробиджан.





«За 7 суток эти ребята посмотрят всю страну, потому что эшелон не так быстро движется как обыкновенные поезда, Байкал увидят - это наша жемчужина пресной воды, но и все другие места. На Дальнем Востоке служить интересно», - говорит военный комиссар Республики Башкортостан Игорь Харченко.



Многие из призывников, стоящих в строю, еще не знают военных команд, но, как говорят в военкомате, это дело поправимое. 320 новобранцев, совсем еще юные мальчишки, уже через год превратятся в настоящих мужчин, защитников Отечества.





«Наши призывники во все времена, во всех вооруженных силах, России, Красной Армии, Советской армии, Российской армии служили достойно и нашим ребятам, которые убывают на Дальний Восток, есть на кого равняться и есть уверенность, что они также достойно будут служить в вооруженных силах», - комментирует инспектор центрального военного округа Владимир Трофимов.



Наши земляки зарекомендовали себя с самой лучшей стороны при выполнении воинского долга. Так что и в этот раз, уверен военный комиссар Башкирии, новое пополнение также достойно будет выполнять эту почетную обязанность. Сами же призывники заняты адаптацией к новой жизни. И частично мыслями они пока ещё дома.



Первые новобранцы на республиканский сборный пункт начали прибывать еще неделю назад. Для будущих солдат-срочников это своего рода мост между гражданкой и жизнью по уставу на ближайшие 12 месяцев. Но службы в армии они не боятся.



Как говорят военные, чтобы стать настоящим мужчиной, необходимо пройти через все лишения и тяготы военной службы. Ведь год жизни, отданный Родине, пойдет только на пользу.



Уже следующей осенью для этих солдат армия будет в прошлом. Но 2017 год навсегда останется в их памяти. Именно в это время они вошли в ряды защитников Отечества.

13 ноября