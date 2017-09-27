42 бургера можно купить на среднюю зарплату в Уфе за вычетом прожиточного минимума

Эксперты мобильной платформы для заказа еды изучили альтернативную покупательскую способность жителей крупнейших городов России, взяв за основу цены на самый дорогой и самый дешевый бургер.

Оказалось, что больше всего дорогих сэндвичей могут позволить себе жители Владивостока - 77 порций. Также в тройке лидеров Москва и Красноярск с показателями 70 и 64 бургера. Уфа в рейтинге быстрой еды занимает седьмую строчку с показателем 42 фастфуда, опережая такие города как Челябинск, Казань и Сочи.





Рафаэль Хакимов

27 сентября