7 сентября

Рыбные и мясные деликатесы, абхазские сыры, восточные сладости, мёд свежего урожая, иранский текстиль и верхняя одежда от европейских брендов. 60 предприятий со всей страны представили свои товары на "Всероссийской ярмарке", которая открылась в ВДНХ.Отборная икра, рыба благородных сортов прямо с Камчатки и Сахалина: чавыча, муксун, кижуч. Свежая, вяленая, соленая. Всего разнообразия только морских деликатесов не перечислить.60 предприятий из 25 регионов страны представляют свою продукцию на ярмарке. Множество сортов чая, мармелад ручной работы, казахстанские сладости, рулеты из кролика, индейки, абхазский сулугуни с грецким орехом. Богатый выбор гобеленовых картин, подушек, покрывал. На ярмарке можно приобрести и теплые куртки от известных финских и немецких марок, головные уборы, монгольский кашемир и многое-многое другое."Всероссийскую ярмарку" посетили тысячи россиян. Теперь такая возможность есть у уфимцев. Ярмарка впервые в нашем городе. Пять дней она будет работать в столичном ВДНХ. С 8 по 10 сентября с 10 до 19 часов, 11 сентября до 16 часов.