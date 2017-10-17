Администрация города и агентство правовой защиты подписали соглашение о сотрудничестве

Повышать финансовую грамотность уфимцев будет "Новая жизнь".



Согласно заключенному договору, в муниципалитете создадут единую базу, в которой соберут информацию о людях, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, не имеющих возможность выплачивать долги по кредитам и ипотеке. Социально незащищенная категория населения сможет получать юридическую и правовую консультацию на безвозмездной основе. Специалисты расскажут о том, как начать процедуру банкротства физического лица, каким образом отсрочить платежи по кредитам и не оставаться без крыши над головой. Эта мера необходима для того, чтобы люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, необдуманными действиями не ухудшили свое положение.





«За период нашей работы мы столкнулись с очень важной проблемой. За период 2016-2817 год мы провели более 3000 консультаций для граждан. После чего они получали четкие пошаговые инструкции, как в дальнейшем выйти из ситуации, финансовой проблемы. Мы на консультациях столкнулись с такой проблемой, что половина граждан не просто не имеет возможности решить свои вопросы финансовые, а еще и воспользоваться своим правом на предоставление юридических услуг. Так как юридические услуги тоже требуют неких расходов, мы вместе с администрацией города приняли решение, что будем проводить консультационные встречи с гражданами», - сообщил директор Агентства правовой защиты Денис Зиминбранд.

18 октября