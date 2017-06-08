Администрация Октябрьского района отреагировала на обращение жителей

Неделю назад на нашем телеканале прошла прямая линия с главой столичной администрации Иреком Ялаловым. Все обращения были приняты в работу. По одному из таких сегодня состоялась встреча жителей дома по улице Максима Рыльского с главой администрации Октябрьского района Уфы.



Огромные лужи и грязь, которую разводят припаркованные на газоне автомобили - две главные беды этого сипайловского двора. По словам местных жителей, в дождь невозможно выйти из подъезда.





«Мы не можем пройти. Детей мы не можем выпустить на улицу. У меня два внука, один, правда, маленький, еще не ходит. А второго мы боимся. Он утонет. Паркуются машины не только с нашего дома. С 10/1 тоже паркуются, потому что у них нет парковки вообще, с той стороны поликлиника. Некуда им ставить машины. А куда деваться?», - вопрошает жительница дома №12/1 по улице М.Рыльского Татьяна Гончар.

О своих проблемах жители дома номер 12/1 по улице Максима Рыльского рассказали главе столичной администрации Иреку Ялалову в ходе "Прямой линии" на нашем телеканале. С тех пор вопрос благоустройства сдвинулся с мертвой точки.





«В настоящее время ведутся работы по водоотведению с данного участка. Выкопана водоотводная канава. Также механизированным способом с помощью плунжерной щетки выгоняется вода. Я думаю, мы с этой водой справимся», - уверен заместитель директора УЖХ «Сипайловский» Октябрьского района Уфы Рустем Байбурин.

Однако, как отмечают районные власти - это только временная мера. Уже летом здесь начнутся работы по благоустройству дворовой территории.





«Еще зимой жители приняли решение принять участие в этой программе. Разработали эскиз благоустройства, подали заявку, успешно прошли конкурсные процедуры. Я думаю, во второй половине лета здесь будет кипеть работа и надеюсь, что к сентябрю мы этот двор не узнаем», - заверил глава администрации Октябрьского района Уфы Роберт Ахунов.

На общем собрании жильцов было принято решение и подписан протокол о том, какие именно работы будут проведены.



Во время укладки асфальта будет создан уклон, чтобы вода больше не скапливалась у подъездов. Кроме того, будут увеличены парковочные места. Районные власти обещают закончить все работы к сентябрю.

8 июня