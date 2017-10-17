Аэропорт "Уфа" определил самых пунктуальных авиаперевозчиков

Лидерами рейтинга за третий квартал 2017 года стали «Аэрофлот», «S7 Airlines», «Уральские авиалинии» и «Turkish Airlines».



Самым пунктуальным среди авиакомпаний в категории более 100 перелетов в месяц стал «Аэрофлот" - 459 рейсов вылетели без задержек. В номинации до 100 рейсов в месяц лидером объявлена «S7 Airlines». 260 вылетов по маршруту Уфа-Москва в точном соответствии с расписанием. В категории до 50 полетов в месяц среди 20 перевозчиков лучшими стали «Уральские авиалинии», у которых за квартал 146 вылетов без задержек. Среди иностранных перевозчиков самые пунктуальные "Турецкие авиалинии". 133 рейса покинули уфимскую авиагавань в назначенное время. Напомним, что рейтинг аэропорт составляет с 2014 года, в них участвуют все воздушные перевозочики, выполняющие рейсы из нашей столицы.





18 октября