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Аэропорт «Уфа» признан лучшим в России

Аэропорт «Уфа» признан лучшим в России

Аэропорт "Уфа" признан лучшим в России среди авгигаваней с пассажиропотоком до 4 миллионов человек в год и лучшим в стране аэропортом по итогам пассажирского голосования.

Итоги голосования экспертов и пассажиров были подведены сегодня в Москве на церемонии награждения национальной премии «Воздушные ворота России. Уфимский аэропорт стал победителем в номинации «Лучший аэропорт-2016», опередив такие авиапредприятия, как «Аэропорт Кольцово», «Международный аэропорт Курумоч», «Аэропорт Толмачево» и другие. Также воздушная гавань Уфы получила самую высокую оценку пассажиров, одержав победу по итогам онлайн-голосования. Стоит отметить, что уфимская авиагавань в этих двух номинациях получает всероссийское признание второй год подряд. Кроме того, стал обладателем премии «Крылья России-2015». По результатам рейтинга отраслевого агентства «АвиаПорт» воздушная гавань башкирской столицы получила четыре «звезды» из пяти возможных за качество терминальной инфраструктуры и пассажирских сервисов.

«Награда значит очень многое. Это и признание авиационной отрасли, это и признание экспертов. Самое главное признание для нас, конечно, это признание пассажиров. У нас в том году были аналогичные награды. И в этом году мы очень удивлены, очень благодарны за то, что второй раз потвердели высокое качество обслуживания»,- сказала начальник отдела по коммуникациям и связям с общественностью международного аэропорта «Уфа» Татьяна Ризван

 

 



Автор: Ляйсан Закирова
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