Аксаковский праздник не состоится

Праздник переносится. Его планировали на 30 сентября, но мероприятие перенесли на 29. Причина в погодных условиях. Праздник отметят в Кармаскалинском районе - в программе много интересного: мюзикл, спектакль, викторины, квесты и многое другое.

«В связи с погодными условиями мероприятия в рамках 27 Международного Аксаковского праздника запланированное на 30 сентября в саду культуры и отдыха Аксакова, переносится на пятницу- 29 сентября в РДК села Кармаскалы. Здесь помимо традиционных мероприятий стартует республиканская акция «Аленький цветочек», пройдет показ мюзикла для всей семьи «Аленький цветочек», поставленного силами артистов Башгосфилармонии. В рамках проекта также пройдут викторины, квесты на знание творчества и произведений Сергея Аксакова и другие мероприятия», - говорит пресс-секретарь Министерства культуры РБ Олеся Мельникова.

Фото: ИА «Башинформ»





27 сентября