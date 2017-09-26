#потомучтоУФАлюбимыйгород
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ
Главная Новости Общество

Аксаковский праздник не состоится

Аксаковский праздник не состоится

Праздник переносится. Его планировали на 30 сентября, но мероприятие перенесли на 29. Причина в погодных условиях. Праздник отметят в Кармаскалинском районе - в программе много интересного: мюзикл, спектакль, викторины, квесты и многое другое.

«В связи с погодными условиями мероприятия в рамках 27 Международного Аксаковского праздника запланированное на 30 сентября в саду культуры и отдыха Аксакова, переносится на пятницу- 29 сентября в РДК села Кармаскалы. Здесь помимо традиционных мероприятий стартует республиканская акция «Аленький цветочек», пройдет показ мюзикла для всей семьи «Аленький цветочек», поставленного силами артистов Башгосфилармонии. В рамках проекта также пройдут викторины, квесты на знание творчества и произведений Сергея Аксакова и другие мероприятия», - говорит   пресс-секретарь Министерства культуры РБ Олеся Мельникова.

 

Фото: ИА «Башинформ»



предыдущая новость назад к списку следующая новость
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
От Всей Уфы
Информационный вечер
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа любимый город
Утро в столице
Времечко
Столичные новости