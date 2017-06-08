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Акция "Зеленая электричка" стартовала в поездах Башкортостанской пригородной пассажирской компании

Акция "Зеленая электричка" стартовала в поездах Башкортостанской пригородной пассажирской компании

Она продлится до 31 октября. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Каждый пассажир может бесплатно провезти с собой велосипед в неразобранном виде при покупке разового проездного документа или проезда по абонементному билету. Бесплатный провоз велосипеда действует во всех регионах обслуживания Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

«Наша пригородная компания в очередной раз принимает активное участие в содействии в развитии экологически чистых видов транспорта, тем более что нынешний год объявлен Годом экологии. По традиции первыми кто перевез бесплатно велосипеды были ученые-экологи, журналисты, пишущие на экологическую тему, которые приняли участие в акции "Зеленая электричка"», - говорит пресс-секретарь Башкортостанской пригородной пассажирской компании Сергей Спатар.



Автор: Светлана Назирова
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