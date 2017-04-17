Альбина Ахтямова стала вице-мисс конкурса «Мисс Россия-2017»

Студентка УГАТУ и волонтер-координатор благотворительного фонда "Старость в радость - Уфа" Альбина Ахтямова стала вице-мисс престижного национального конкурса "Мисс Россия-2017". Торжественная церемония прошла в Москве.

Еще до начала конкурса «Мисс Россия-2017» уфимская студентка Альбина Ахтямова признавалась, что все, что происходит для нее лично - уже сказка. Про себя уроженка Башкортостана говорила так: «обычная девочка из самой обычной семьи, родом из крошечного села и вдруг на самом престижном конкурсе красоты в нашей стране». Альбина также отметила: «то, что чувствую - не описать словами». Однако на сцене в самый ответственный день девушка выполняла конкурсы уверенно и с улыбкой.

«Человек должен быть добрым. Это самое главное, я считаю. И поэтому я взяла кураторство над домом престарелых. В моем подчинении 120 бабушек и дедушек», - говорит Альбина Ахтямова.

Подопечные Альбины Ахтямовой поддержали ее. За несколько дней до финала конкурса «Мисс Россия-2017» они прислали ей видео, которое девушка опубликовала в своих социальных сетях. «Постараюсь их не подвести», - прокомментировала Альбина.

Альбина также сообщила, что ей очень помогла поддержка любимых родителей и друзей. И вот он ответственный момент на национальном конкурсе "Мисс Россия-2017". Объявление победительниц. Узнав о выборе строгого жюри, наша землячка едва сдерживала слезы радости.

Наша землячка получила денежное вознаграждение в 50 тысяч рублей и грант на обучение в любом высшем заведении. Добавим, что звание первой вице-мисс присуждено москвичке Ксении Александровой, а Мисс Россия-2017 стала Полина Попова из Свердловской области.

17 апреля