Аллее Славы в Уфе быть

Башкирская столица вошла в число победителей всероссийского конкурса городов, где 9 мая будут высажены 9 тысяч деревьев. Об этом сообщили организаторы акции.

Напомним, в конкурсе участвовало около 3 тысяч 200 городов. Победителями признаны 15. В этом году 9 мая в них появятся Аллеи Славы. Место посадки в Уфе пока не определено. Его обозначат, как заявили организаторы, до 5 мая. Посадка деревьев произойдет непосредственно в День Победы, принять участие в акции могут все желающие.





«Мы ждем вас на посадке Аллеи Славы. Ветераны, дети, госслужащие, рабочие, учащиеся, школьники и студенты, мы ждем всех вас увековечить память героев жизнью - посадить растения в вашем городе, - обратились к жителям Уфы организаторы. - Первым нескольким десяткам прибывших волонтеров на место посадки, ко времени, когда начинается посадка, мы выдадим специальные футболки, которые мы сделали, как память для участников акции "Аллея славы" тех, кто помогал сажать деревья в своем городе».

2 мая