Альпинисты сорвались со скалы в Белорецком районе

Несчастный случай произошел в Белорецком районе республики. Два альпиниста сорвались со скалы на горном хребте Инзерские зубчатки. Девушка-спортсменка скончалась на месте. Ее напарнику повезло больше - он выжил.



Это фото сделано всего за несколько минут до трагедии. 25-летняя Виктория Сенаторова из Екатеринбурга взобралась на скалу Инзерских зубчаток в Белорецком районе. Тем временем, ее земляк 31-летний Кирилл Воронков подстраховывает спортсменку, следуя за ней. По словам очевидцев, в какой-то момент альпинисты замешкались на горе. То, что случилось дальше, потрясло всех, кто был в этот момент поблизости.





«Они шли в связке - двойке. Первой шла девушка. Шли они, используя закладки - закладные элементы. В какой-то момент девушка сорвалась, крайняя закладка не сработала и вылетела, девушка полетела дальше, парень стоял страховал снизу и она его фактически сдернула вместе с самой страховкой и вместе с станцией страховой нижней. Дальше они уже падали вместе, дважды задевали уступы скал, потом упали на землю», - рассказывает очевидец Антон Сазонов.



Совершенно случайно на месте ЧП оказалась рабочая группа Государственного собрания -Курултая республики. Депутаты оперативно среагировали и оказали первую помощь пострадавшему. К сожалению, девушке помочь уже не смогли - она скончалась на месте.





«Мы реально оценили ситуацию, все сохранили самообладание адекватность мышления, нашли, где ловит сотовая связь, сообщили всем службам, вызов наши приняли, координаты места сообщили», - говорит Антон Сазонов.



Спасатели и следователи добирались до пострадавших 4,5 часа. Это долго, считают очевидцы - виной тому - плохие дороги.

«Поступил звонок, вся система сработала как надо. Дежурный принял сообщение, координаты, начались какие-то действия, спасатели выдвинулись. Как только они выехали на дорогу после Тирляня , ее фактически нет. Колея по колено, ни УАЗик , ничто не проедет. Только полноприводная машина и то не все», - сообщает Антон Сазонов.

25 сентября

Благодаря слаженной работе очевидцев, Кирилла удалось вовремя доставить в Белорецкую районную больницу. Врачи поставили диагноз - перелом бедра. Альпиниста экстренно прооперировали. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое. Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего.Профессиональные альпинисты считают, что к несчастному случаю могла привести ошибка одного из спортсменов.Между тем, в депутатском корпусе Госсобрания-Курултая республики проблемой труднодоступности дальних территорий занялись всерьез. Уже в ближайшее время планируется обсудить эти вопросы в парламентских слушаниях, чтобы не допустить повторения трагедии.