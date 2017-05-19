Антонина Васильевва — участница конкурса «Лучший дворник всей Уфы»

Наш телеканал объявил конкурс «Лучший дворник всей Уфы». Каждый житель города может предложить его кандидатуру. Если вы считаете, что именно в вашем дворе лучше всего наводят порядок, расскажите нам. Заявки принимаются до 1 марта. Информацию можно направить по электронной почте: website@allufa.ru либо по телефону 254-70-08. Сегодня расскажем о дворнике из Кировского района столицы Антонине Васильевой.

Антонина Васильева работает дворником в обществе «Жилищник» и следит за чистотой во дворе дома № 26 по Дуванскому бульвару в Уфе. Женщина сознается, что работать зимой труднее. Хрупкой представительнице слабого пола приходится применять силу буквально как у мужчин, чтобы долбить лед ломом и кидать снег лопатой. Но в целом это уже не так тяжело, как было два десятка лет тому назад.

«Однажды утром вышла — снега по колено было! Я думала, 1 подъезд уберу — и хотела отказаться от этой работы: я не могу больше! Хотелось упасть в снег и сдаться! Но постепенно начала привыкать», — делится воспоминаниями участница конкурса .

Главным стимулом для выбора этой профессии Антонина Ивановна называет предоставление жилья дворникам. Сейчас женщина на пенсии, но продолжает трудиться.

«Ни праздников, ни выходных Даже день рождения у меня был 1 января — и то на работе. И дождь, и снег — спина всегда мокрая . Переодеваемся — и по новой работаем», — рассказывает Антонина Васильева.

Сами жители дома № 26 по Дуванскому бульвару отзываются об Антонине Ивановне только положительно.

«Мы ее все Тонечкой зовем. Очень довольны: она по первому зову без комментариев идет. И тут же устраняет все что нужно», — говорит жительница дома № 26 по Дуванскому бульвару Зита Малкова.

Стаж Антонины Васильевой — 20 лет. Она надеется, что опыт и любовь к порядку помогут ей стать победителем конкурса «Лучший дворник всей Уфы».

15 февраля