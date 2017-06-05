Аспирант из Уфы получит два миллиона рублей на развитие своего изобретения

Прибором "Scanomilk", который способен анализировать качество молока, заинтересовались в администрации Тюменской области. Уже в этом году уфимские ученые планирует воплотить свою идею в жизнь.

В апреле наш телеканал рассказывал о разработке Николая Патрушева. Вместе с командой ребят из трех человек он изобрел дешевое устройство для быстрого анализа молока. При помощи двухцветного светодиода, встроенного в прибор, можно определить качество напитка. 26 мая во время недели инноваций в Тюмени уфимские ученые продемонстрировали свою разработку. Из 100 представленных проектов эксперты выделили три лучших, среди которых оказался " Scanomilk " уфимца.





«По итогам этого конкурса , по итогам выступлений эксперты отобрали 3 проекта . Между этими проектами был разделен призовой фонд 10 миллионов рублей . 4,5 млн руб. получила Тюменская компания, 3,5 млн - получила компания Перми, и 2 млн - получил мой проект. И сейчас для того, чтобы эти 2 миллиона получить (их можно получить только на развитие проекта) и нам с ребятами нужно создать в компании Тюменской области, уже на базе этой компании проводить исследования, проводить испытания и создавать сам прибор», - уточняет аспирант химического факультета БашГУ автор анализатора молока Николай Патрушев.

6 июня