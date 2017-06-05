#потомучтоУФАлюбимыйгород
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ
Главная Новости Общество

Аспирант из Уфы получит два миллиона рублей на развитие своего изобретения

Аспирант из Уфы получит два миллиона рублей на развитие своего изобретения

Прибором "Scanomilk", который способен анализировать качество молока, заинтересовались в администрации Тюменской области. Уже в этом году уфимские ученые планирует воплотить свою идею в жизнь.

 

В апреле наш телеканал рассказывал о разработке Николая Патрушева. Вместе с командой ребят из трех человек он изобрел дешевое устройство для быстрого анализа молока. При помощи двухцветного светодиода, встроенного в прибор, можно определить качество напитка. 26 мая во время недели инноваций в Тюмени уфимские ученые продемонстрировали свою разработку. Из 100 представленных проектов эксперты выделили три лучших, среди которых оказался " Scanomilk " уфимца.

«По итогам этого конкурса , по итогам выступлений эксперты отобрали 3 проекта . Между этими проектами был разделен призовой фонд 10 миллионов рублей . 4,5 млн руб. получила Тюменская компания, 3,5 млн - получила компания Перми, и 2 млн - получил мой проект. И сейчас для того, чтобы эти 2 миллиона получить (их можно получить только на развитие проекта) и нам с ребятами нужно создать в компании Тюменской области, уже на базе этой компании проводить исследования, проводить испытания и создавать сам прибор», - уточняет аспирант химического факультета БашГУ автор анализатора молока Николай Патрушев.



Автор: Эрика Нажимова
назад к списку следующая новость
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Информационный вечер
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа любимый город
Утро в столице
Времечко
Столичные новости