Ассоциация городских телерадиовещателей приступила к формированию списка первоочередных задач по подготовке законопроекта о 22 кнопке

От этой инициативы во многом зависит выживание муниципальных телеканалов по всей стране. Широкое понимание значимости начинания уфимских журналистов подтверждается звонками и письмами от коллег из других городов и регионов, которые поступают к нам каждый день.

Напомним, в понедельник в Уфе перспективы и тенденции развития регионального и муниципального телерадиовещания обсудили эксперты на площадке Общероссийского народного фронта. В работе круглого стола приняли участие руководитель Центра правовой защиты журналистов ОНФ, депутат Государственной Думы, координатор законодательных инициатив фронта Наталья Костенко, генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких, а также члены регионального штаба ОНФ в Башкортостане, руководители муниципальных телеканалов региона, представители государственной и муниципальной власти субъектов федерации.

В этот день руководители муниципальных телекомпаний, таких как МУП ПЦ ВСЯ УФА, ООО ТРК АРИС, МАУ УЧАЛИНСКАЯ телекомпания, а также Национальная ассоциация телерадиовещтелей подписали учредительные документы о создании Ассоциации городских телерадиовещателей. Председателем избрана директор нашего телеканала Алина Сулейманова. Повестка, которая появилась на медийном рынке страны заинтересовала не только представителей муниципальных телекомпаний, но и коллег из электронных и печатаных СМИ. И сейчас от Забайкалья до Урала на оргкомитет АГТ выходят коллеги. Кто-то спрашивает, как стать членом профессионального сообщества, кто-то рассказывает о том, как складываются у них отношения с представителями органов местного самоуправления.

А в это время документы на регистрацию АГТ переданы в министерство юстиции. Кроме того, телевизионщики разрабатывают логотип общественной организации.

8 июня