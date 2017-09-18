Авария со смертельным исходом произошла сегодня на железнодорожном переезде в Зинино

Легковой автомобиль попал под поезд.



По предварительным данным водитель «Рено Флюенс» не пропустила состав. Удар был такой силы, что легковушку сбросило с насыпи в кювет. Женщина-водитель скончалась. На месте работают сотрудники ГИБДД и спасатели. В пресс-службе МЧС сообщили, что задержки поездов нет. Обстоятельства и причины аварии выясняются.

Еще одно ДТП на железнодорожных путях произошло в Черниковке. Накануне на пересечении улиц Седова и Трамвайная столкнулся тепловоз и автобус. Водитель маршрутного «НефАЗа» не пропустил приближающийся локомотив. В результате происшествия никто не пострадал, в салоне автобуса пассажиров не было.



А вот в результате столкновения двух легковых автомобилей в Черниковке пострадали 6 человек. Авария произошла ночью на улице Александра Невского. Мужчина за рулем "Черри" вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Логаном». В результате обоим водителям понадобилась медицинская помощь, четыре пассажира двух иномарок госпитализированы.





Фотографии: сообщество БашДТП

19 сентября