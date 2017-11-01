Автомобилистов ожидают новшества

Инспекторы ГИБДД не намерены устраивать засады на автолюбителей, но будут останавливать водителей в любом месте и в любом время. При этом обещают быть вежливыми. Нашему корреспонденту Тимуру Давлетову в республиканском ГИБДД разъяснили спорные моменты нового регламента работы инспекторов. Чего же ждать автомобилистам и какие новшества уже действуют, смотрите в следующем сюжете.





Взмах жезла инспектора ГИБДД и автомобиль обязан остановиться, водитель и даже пассажиры - предъявить документы. С 20 октября вступил в силу новый регламент. Теперь сотрудники ДПС имеют право останавливать водителей где и когда угодно, хоть ночью в глухом лесу.





«Сотрудники Госавтоинспекции могут останавливать участников дорожного движения не только на стационарных постах, но и в местах, где они стоят, то есть на аварийно-опасных участках могут остановить для проверки документов», - говорит старший инспектор отдела пропаганды управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан Линар Зиннуров.



К слову, документы отныне подавать госавтоинспектору нужно не только без ценных предметов, но и без обложки и удерживающих устройств. Что же касается видеосъемки общения с дорожным полицейским, то она не запрещена. До тех пор, пока об этом не попросит инспектор ДПС. За несогласие убрать камеру можно оказаться в наручниках, а там штраф или арест до 15 суток. Но юристы подчеркивают, для запрета съемки должны быть веская причина.





«Сотрудник ГИБДД должен законно потребовать не вести съемку в отношении него, но при этом в законе о полиции и каких-либо нормативных правовых документах нет указания на то, в каких случаях его требования может быть законно», - комментирует юрист Артур Галикаев.



Еще один новый пункт, который вызвал бурю негодования среди автолюбителей - это официальные засады. Проще говоря, теперь госавтоинспекторы могут прятаться в кустах легально. Но только на машинах с сигнализацией. Мнения водителей по этому поводу заметно разделились.



А вот вафельные разметки должны помочь навести порядок на сложных участках дороги, в том числе на перекрестках с пересекающимися транспортными потоками. Там часто возникают заторы и далеко не всегда из-за сложного трафика. Проблемы возникают и в связи с недостаточной культурой вождения.



Еще одно нововведение касается правил проезда перекрестка с круговым движением. Согласно новому постановлению теперь приоритет получают водители, которые движутся по кольцу. Соответственно другие участники движения должны уступить дорогу. По мнению экспертов таким образом получится избежать заторов, особенно в час пик.



Как отмечают эксперты, новый регламент все же на стороне водителя. В документе указано, что при общении с автомобилистами госавтоинспекторы должны быть вежливыми.

1 ноября