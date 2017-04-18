Автостопом до Байкала

Шесть тысяч километров до Байкала автостопом. На такое авантюрное приключение отважились уфимцы Марат Таныгин и Альфия Абдуллина. Молодые люди решили таким образом испытать себя на прочность, исполнить свою мечту и подать пример другим.

Приключения отважных автостопщиков начались 20 февраля на трассе М5 Урал. Природа подготовила для Марата и Альфии сюрприз в первый же день. Из - за обильного снегопада и огромных пробок была вероятность переночевать на трассе.

А началось все с желания отправиться, куда глаза глядят, главное - атвостопом. Сначала ребята конечным пунктом выбрали Владивосток, но потом решили, что лучше увидеть зимний Байкал. А для Марата Таныгина это означало еще и поездку к родителям.

«Решили съездить на мою родину, на Байкал. Альфия посмотрит на Байкал, она в тех краях ни разу не была. А я закрою несколько своих пунктов, повидаю всех своих родных, родителей, родственников», - говорит Марат Таныгин.

Для того, чтобы путешествие состоялось, ребята уволились с работы.

«Настолько длительная поездка, по нашим изначальным подсчетам это был месяц. По факту вышло два месяца. Никакой отпуск такого не позволит, поэтому мы уволились», - сказала Альфия Абдуллина.

Примерно шесть тысяч километров пути означало возможность увидеть крупные города страны.

В каждом городе автопутешественников ждали друзья, родственники, знакомые и сослуживцы Марата. О достопримечательностях всех мегаполисов ребята снимали видео. Так что у их путешествия была и образовательная цель. Кроме того, как любители спорта, молодые люди посещали тренажерные залы и батутные центры. В Новосибирске такой визит для Марата едва не закончился переломом шеи. Пусть путешествие было и не всегда безопасным, зато ребята считают его комфортным.

«В плане комфорта все было хорошо. В дороге мы обычно проводили один день. План был такой, что за один световой день добраться от точки А до точки Б. Примерно брали 800-600 километров», - рассказывает Альфия Абдуллина.

Месяц и семь дней пути - и конечная цель достигнута!

Ребята признаются, что виды зимнего Байкала и острова Ольхон стоили такого длительного пути.

«Ты стоишь, созерцаешь, этот Байкал и Ангара вытекает. То есть, граница, там, где лед Байкала и Ангара вытекает, и вот эти эмоции они переполняют тебя. И ты понимаешь, вот она цель, она достигнута, и ты не зря ехал», - радостно говорит Альфия Абдуллина.

«Многие о нем говоря, если ты не был на Ольхоне, ты не была на Байкале. Это место, которое стоит посетить. И мне запомнилось кроме встречи с друзьями, и разговоры о многих вещах, кроме людней, рассвет на Ольхоне как раз», - заключил Марат Таныгин.

Путь до мечты ребятам обошелся в 25 тысяч рублей на двоих. Еще одна цель их поездки - показать, что автостоп - это популярный, комфортный и бюджетный способ познать мир.

18 апреля