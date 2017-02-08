Башкирия получит федеральную субсидию на новые места в школах

8 февраля

Запланированный объем финансирования - почти 380 миллионов рублей.Эти деньги будут направлены на финансирование работ по завершению строительства уфимских школ в микрорайонах «Дема-8» и «Колгуевский». Как сообщается на сайте Правительства страны, субсидии в размере 25 миллиардов рублей распределены между бюджетами 57 регионов. Средства направляются на возмещение расходов на строительство, приобретение, капитальный ремонт или реконструкцию не менее одного здания общеобразовательной организации. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ. Деньги направят в рамках федеральной программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы.