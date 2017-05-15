Башкирию на WorldSkills Russia представляют 15 человек

В Краснодаре стартовал финал пятого Национального чемпионата по рабочим профессиям WorldSkills Russia. Состязания проходят в самых разных направлениях - от кулинарии до аэрокосмических технологий. Нашу республику представляют 15 человек.

16 мая

Каждый из участников – это победитель региональных отборочных этапов чемпионата, которые ранее завершились по всей России. Башкортостан принимает участие в соревнованиях по следующим дисциплинам - видеопроизводство, кровельные работы, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, сварочные технологии, веб-дизайн, электромонтажные работы. Победители и призеры войдут в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia. Из неё будут отобраны участники для мировых чемпионатов по профмастерству. Добавим, что всего в соревнованиях участвуют свыше 1200 человек - обучающиеся колледжей и техникумов из 82 регионов России.